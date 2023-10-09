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KTOEÖS’ün eylem yapacağı okulları şu şekilde:

Sendika Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Öğrencilerimizin aç kaldığı güvenliklerinin risk altında olduğu, konteynerlere mahkûm edildiği hazırlık, organizasyon yapmadan ‘tam gün’ diyerek kamuoyunun yanıltıldığı dayatmaya ve dönüştürmeye karşı boyun eğmeyecek, mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS yarın öğleden sonra 16 okulda eylemde olacak.. İşte o okullar

KTOEÖS yarın öğleden sonra 16 okulda eylemde olacak.. İşte o okullar

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