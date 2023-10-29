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Selma Eylem, KTOEÖS’ün 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te ise yürüyüş ve miting yapacağını duyurdu.

Dünya Müslüman dini liderleri "Filistin ve Gazze" konulu konferansta bir araya geldi

Dünya Müslüman dini liderleri "Filistin ve Gazze" konulu konferansta bir araya geldi

Selma Eylem, yarın öğleden sonra ise, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, İrsen Küçük Orta okul u, Meral Vedat Ertüngü Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Anafartalar Lisesi, Esentepe Ortaokulu ve Şehit Turgut Ortaokulu’nda eylem yapılacağını kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, basın açıklamasının saat 10.00’da gerçekleştirileceğini kamuoyuyla paylaştı.

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