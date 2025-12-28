Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmen Sendikası (KTOEÖS), eğitim alanında yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, öğretmenlerin ve sendikanın yıllardır baskı ve tehdit altında tutulmaya çalışıldığı ifade edilerek, anayasal ve yasal hakların ellerinden alınmak istendiği iddia edildi.

Sendika, "eğitimle ilgisi olmayan" "ideolojik sahte tam gün dayatmasının" okullarda kaosu büyüttüğünü ve mağduriyetler yarattığını öne sürerek, bu kapsamda yarın tüm okullarda 14.00-15.30 arasında grev ve eylem yapılacağını açıkladı.