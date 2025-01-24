KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında komisyondan hayat pahalılığı oranını dikkate alarak asgari ücreti yeniden değerlendirmesini talep ettiklerini belirtti. Maviş, tüm vatandaşları yeni belirlenen asgari ücreti protesto etmek için bu akşam saat 18.00’de Lefkoşa’da Pronto Çemberi’nden başbakanlık önüne yapılacak yürüyüşe katılmaya davet etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 17 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantıda, işçi tarafının itirazlarına rağmen devlet ve işveren temsilcilerinin onayıyla asgari ücreti 43 bin 469TL olarak belirlemesini eleştiren Maviş asgari ücret tespit komisyonunun kanaatini işverenden değil, işçiden yana kullanması gerektiğini kaydetti.

Hayat pahalılığı oranı yüzde 11.12 iken asgari ücrete yüzde 7.5 oranında artış yapılmasıyla artışın enflasyon oranının altında kaldığını belirten Maviş, asgari ücretle çalışanların hayat pahalılığı artışından yüzde 32.55 oranında kayba uğratıldığını savundu.

Maviş, asgari ücret belirlenirken “hayat pahalılığı oranı dikkate alınır” ilkesinin ihlal edildiğini öne sürerek, bu durumun vicdanlara sığmadığını ve kabul edilemez olduğunu da ifade etti.

“Eğitim Bakanlığı okullardaki mali sorumluluklarını yerine getirmiyor”

Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki mali sorumluluklarını yerine getirmediğini de ileri sürerek, enflasyonun altında yapılan asgari ücret artışı ve ebeveynlerin 6 ay boyunca bu koşullarda çalışması nedeniyle oluşacak olumsuz etkilerin en çok çocuklara yansıyacağını belirtti.

Vatandaşların temel gıda ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanacağını, sosyalleşmeden geri duracağını ve bunun sonucunda eğitim ve sağlık harcamalarından da kesintiye gitmek zorunda kalacağını belirten Maviş, siyasetin bunu öngörmesi gerektiğini kaydetti.