Özsoy'un açıklaması şu şekilde:

Ülkemiz spor gündeminde son dönemlerde futbol ve futbolda ardı ardına ortaya çıkan skandallar gündem oluşturuyor. Futbolu idare etmekle sorumlu federasyon başkanı ise bu konulara çözüm getirecek kararlar alamazken, düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD)’ni ve KTSYD üyelerinin oylarıyla o makama getirdiği dernek başkanını hedef gösteren yakışıksız ve haddini aşan açıklamalar yaptığını üzülerek gözlemliyoruz. Şahsım ve temsil ettiğim derneğim adına yapılan bu açıklamaları hedef şaşırtmaya yönelik ve gündem değiştirmeye yönelik bir çaba olarak değerlendiriyorum.

Spor Yazarları Derneği Başkanı olarak tüm spor kamuoyu, federasyon ve idarecilerine saygı ve hoşgörü çerçevesinde yaklaşarak, iş birlikleriyle Temmuz 2023’ten itibaren bu görevimi büyük bir heyecan ve özveriyle sürdürmekteyim.

Dernek başkanı olarak kamuoyuna yaptığım açıklamalar, derneği temsilen yaptığım yazışmalar ve faaliyetler derneğimizin 42 yıllık mazisine yakışır ve belli kültür seviyesinde olmuştur, bundan sonra da böyle olacağından hiç şüphem yoktur.

Kendi yayınlarımda, bağlı olduğum kurumlarda ve konuk olarak davet edildiğim spor programlarında veya köşe yazılarımda ortaya koyduğum düşüncelerim, söylemlerim, yazdıklarım, kendime ait ve şahsımı temsil eder. Mevcut koşullardaki başkanlık görevim, yorumlar yapmama engel değildir. Onurlu derneğimizin geçmişinde, bundan önceki başkanlar ve yöneticilerde de bu durum aynı olmuş ve hiçbir başkan ile yönetim kurulu üyesinin kendi yayın organları veya görev yaptıkları medya kurumundaki yorum, eleştiri, düşünce veya fikirleri Spor Yazarları Derneği’ni değil kendi düşüncelerini temsil etmiştir.

Yukarıda belirttiğim hususlar, bizim yürekten inanıp da savunduğumuz, düşünce ve basın özgürlüğünün olmazsa olmazıdır. Son yıllarda düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı müdahalenin bir örneğini de üzülerek Hasan Sertoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında gördük.

Ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin “başkanı” sıfatı ile yapılmamış bir yorum veya konuşma üzerine Spor Yazarları Derneği’ni işaret ederek çirkin, yakışıksız ve hoşgörüden uzak söylemlerle eleştiri yapmak Futbol Federasyonu Başkanı’nın haddine değildir, haddi de değildir.

Tüm kamuoyu bilsin ki, Spor Yazarları Derneği tarihinde hiçbir başkan veya yönetim kurulu üyesi kimsenin tetikçiliğini yapmamıştır, bundan sonra da yapmayacaktır. Yapmaya yeltenen olur ise de başta derneğimiz ve üyelerimiz tarafından gerekli tepki ile muhakkak karşılaşacaktır.

Daha önce “Tüzük müzük dinlemem daha uzun süre başkan olacağım”, “Bu kadar süre başkanlık herkese yeter, kimse koltuğu kendi malı sanmasın”, “Ben kulüplere bile hesap vermem, size mi hesap vereceğim” gibi açıklamaları yapıp, farklı davranış ve kararlar sergileyerek futbolu kaosun içine sokan Futbol Federasyonu Başkanı önce eleştiriye, karşı görüşe ve düşünce özgürlüğüne saygıyı ve hoşgörüyü öğrenmelidir.

Hemen her konuşmasında kendisini eleştiren veya kendi gibi düşünmeyenlere çeşitli sözler söyleyerek, yakışıksız ithamlarda bulunan Futbol Federasyonu Başkanı basın toplantısında, geçmiş dönemlerde yenilenen dernek genel merkezimizin yapımına destek verdiğini de vurgulamıştır. Genel merkezimizin inşasının tamamlanmasında spora ilgi duyan bir iş insanı olarak yapmış olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederken, yapmış olduğu bu katkıların KTSYD üzerinde söz sahibi olmadığını da bir kez daha hatırlatırız.

Hasan Sertoğlu’nun basın toplantısında vurgulamış olduğu üzere, yapmış olduğu katkılar üzerine KTSYD üzerinde söz sahibi olmak düşüncesini de hayretler içinde dinlerken, zihnimizde “Bu katkıları ileride bu dernek üzerinde söz sahibi olmak için mi yaptı?” sorusunun da belirdiğini söylemek isterim.

Son olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği veya herhangi bir dernek başkanı kimsenin tetikçisi değildir ve olmayacaktır da.

Bilinmesini isterim ki, ben ne dernek başkanlığımdan önce ne de layıkı ile yaptığıma inandığım ve üyelerimizin çoğunluğunun oylarıyla getirildiğim bu görevde kimsenin ne “tetikçisi”, ne de “adamı” oldum. Olmayacağım da!

Biz spor yazarları olarak tek derdimiz ülkemiz sporudur ve ülkemiz sporunun daha iyi noktalara gelebilmesi, eğer kaotik bir ortam varsa da kaostan çıkabilmesi için gördüğümüz yanlışları ve eksiklikleri, etik değerler ışığında, özgürce yorumlayarak ve haberleştirerek kamuoyuyla buluşturmaktır.

Hakaret etmeden, rencide etmeden veya zan altında bırakmadan yorumlar yapan, ama hatalı ama hatasız, düşünce ve eleştiriler yapanları, spor yazarlarını, sadece kendinden farklı düşündükleri için aşağılayan bir Futbol Federasyon Başkanı tarihte görülmemiştir. Bundan sonra da göreceğimizi düşünmüyorum.

KTFF Başkanı Sertoğlu, önce kaosa soktuğu futbolu yönetmekle meşgul olsun ve ne Spor Yazarları Derneği’ni ne de şahsım hakkındaki yakışıksız ithamlarını ağzına almasın. Bu onun haddine değildir!