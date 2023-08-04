Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında Türkiye'de yaşanan deprem felaketlerin ardından, ülkede de olası doğal veya doğal olmayan afetler öncesi ve sonrası için Kıbrıs’ın kuzeyinin hazır olmadığı gerçeği ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK), DAAK birlikte hareket etme kararı aldı.

Açıklamada, karar neticesinde KTTB ve DAAK, afet anlarında birlikte, organize hareket edebilme ve karşılıklı koruma ve sağlık müdahaleleri için eğitimler düzenlemek için 31 Temmuz tarihinde bir protokol imzalandığı kaydedildi.

Protokol sırasında yapılan konuşmalarda, ülkenin felaketlere hazır olabilmesi ve etkin, bilimsel temellerde doğru müdahalelerde bulunabilmek için acil tıbbi müdahale ve kurtarma eğitimlerinin birkaç ay içerisinde düzenleneceği belirtildi.

Ayrıca hastaneler gibi felaketlere kritik, hayati olan noktalar için kurtarma ve acil durum tatbikatları için girişimlerde bulunulmasına karar verildiği kaydedildi.