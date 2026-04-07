Deneyimli Turizmci Ercan Turhan'ın açıklaması şöyle:

"ABD bu gece saat 03.00’te İran’ı haritadan silmekle tehdit ediyor acaba nükleer silah mı kullanacak eğer kullanırsa biz bu durumdan nasıl etkileniriz? Ne tür tedbirler alınmalıdır?

Sığınaklarımız var mıdır? Yeterli midir?

Savaşın uzun sürmesinin getireceği ekonomik sıkıntılara karşı tedbirlerimiz nelerdir?

Savaşın uzun sürmesi durumunda herhangi bir gıda temin krizi yaşar mıyız?

Savaşın uzun sürmesi durumunda akaryakıt temininde bir sorun yaşanırsa elektrik üretimi duracak şimdiden nasıl tedbirler almalıyız?

Savaş bahanesi ile Güney Kıbrıs askeri yığınağını bir hayli arttırdı olası bir saldırı durumunda planlarımız ve tedbirlerimiz nelerdir?

Bunun gibi olası birçok sorun önümüzde duruyorken ülke gündemi hayat pahalılığı artış oranı? Açıklamada çocuklarımızın geleceği için…

Okullar kapalı hastaneler eylemde

Bunların hiçbiri hak arayışını muteber kılmaz

Yanlış anlaşılmasın verilecek zamma hiçbir itirazım yok lakin yaşadıklarımızın karşısında bunun zamanlaması ne kadar doğru?

Ülke olarak tam bir konsensüs içinde şimdi olmayacağız da ne zaman olacağız?

Birçok dostum bu yazımdan ötürü beni eleştirebilir her türlü eleştiriyi saygıyla karşılamakla beraber içimden geçenleri yazmaya karar verdim çok tuttum 2 gündür kendimi..."