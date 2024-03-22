Lefkoşa'da saat 18.15 sıralarında Küçükkaymaklı Bölgesinde Akın Başak Sokak üzerinde bir apartmanın önünde bulunan Bilal TULA (E-37), meçhul bir erkek şahıs tarafından tasarrufunda bulunan tabanca ile ateş edilmesi sonucu her iki ayağından vurularak yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olayda yaralanan Bilal TULA kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Zanlı erkek şahıs polis tarafından aranıyor.

Soruşturma sürüyor.

Öte yandan vurulan Tula'nın daha önce de arabasına ateş açılmıştı.