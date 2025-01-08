Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın KKTC’yi ziyaret etmesinin son derecede önemli olduğunu söyledi. Özersay, “Hakan Fidan’ın ziyareti, hem Kıbrıs sorununun geleceği hem de Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ve KKTC'nin nasıl ortak yol haritası izleyeceğinin belirlenmesi bakımından çok önemli” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Özersay’ın paylaşımı şu şekilde:

“Özelde Kıbrıs sorunu, genelde ise uluslararası politika sahnesinde her durumda yanımızda duran müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı sayın Hakan Fidan'ın, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde dengeler yeniden oluşurken, yeni ABD Başkanı 20 Ocak'ta görevi devralıyorken ve Mart ayında Kıbrıs konusunda çok taraflı toplantı hazırlıkları yapılırken ülkemizi ziyareti bence son derece önemli ve anlamlıdır.

Hem Kıbrıs sorununun geleceği bakımından hem de Doğu Akdeniz bölgesinde Türkiye ve KKTC'nin nasıl ortak yol haritası izleyeceğinin belirlenmesi bakımından bu ziyaretin bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Sadece basına yapılacak açıklamalara bakarak yorum yapmak için acele etmemek lazım diye düşünüyorum.

Bu coğrafyada kader ortaklığı yapan Türkiye ve KKTC'nin bundan sonrası için izleyeceği ortak politika, strateji ve taktikler masaya yatırılmalıdır çünkü küresel dengeler yeniden şekilleniyor.

Uluslararası politikada yeni bir döneme giriyoruz, hazırlıklı olmalıyız. Tam da böyle bir dönemde dış ilişkiler açısından Türkiye'nin artan önemi ve ağırlığı eğer doğru politikaları geliştirebilirsek Kıbrıs Türk tarafının da önemini ve gücünü artıracak, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacaktır."