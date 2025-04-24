Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, kütüphanenin açılışını saat 15.30’da Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yapacak.

Zaimağaoğlu, 2025 yılında “Kütüphanelerin içindeki yaşam ve yaşamın içindeki kütüphaneler” sloganıyla kütüphaneleri yaşamın içinde konumlandırmak hedefiyle çalıştıklarını ve ilk adımlarının da Ercan Uluslararası Havalimanı’na kütüphane açmak olduğunu kaydetti.

Zaimağaoğlu, yolcuların uçaklarını beklerken kitap okumalarına ve özellikle de Kıbrıs Türk şair ve yazarların eserlerini tanımalarına vesile olması amacıyla kurdukları Kültür Dairesi Ercan Uluslararası Havalimanı Kütüphanesi’nde Kıbrıs Türk şair ve yazarların kitapları ile çocuk kitaplarının çoğunlukta olacağını belirtti.

Kütüphanede, tarih, edebiyat, anı-anlatı, halk bilimi, genel konular, sanat, çocuk ve Kültür Dairesi yayınları kategorilerinden kitaplar bulunacağını ifade eden Zaimağaoğlu, zaman içerisinde Kültür Dairesi Ercan Uluslararası Havalimanı Kütüphanesi dermesinin genişletileceğini kaydetti.