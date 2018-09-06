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Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi Açıldı

“Genç Sanatçılar Resim Yarışması” sergisi dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:56
Genç Sanatçılar Resim Yarışması Sergisi Açıldı


Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği 12 genç sanatçının 28 eserinin sanatseverlerle buluşturulduğu “Genç Sanatçılar Resim Yarışması” sergi dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı. Yarışmada dereceye girenler için ödül töreni de düzenlendi. Bu yıl 14 kişinin 49 eserle katıldığı yarışmada 12 genç sanatçının 28 eseri sergilenmeye değer bulundu. Sergi 14 Eylül’e kadar mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile bakanlık yetkililerinin de katıldığı gecede Bakan Özyiğit ve Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları konuşma yaptı.
Bakan Cemal Özyiğit, toplumun kültür ve sanatının yükseltilmesiyle geliştirilebileceğini belirtti. 
Sanatçıların toplumun önünde gittiğini ve topluma ayna tuttuğunu ifade eden Özyiğit, sanatçıların önünü açabilmek, onları desteklemek amacıyla Kültür Dairesi ile birlikte yapılması gereken ne varsa bunları yapmaktan geri kalmayacaklarını vurguladı. 
Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, “Dünyada medeni, ileri ve olgun bir millet olup, adamızdan söz ettirebilmek için; resim, heykel, şiir, müzik yapmalıyız yani sanat yapmalı ve yapanları desteklemeliyiz” dedi.
Seçici kurul üyeleri Filiz Ankaç, Nilgün Güney ve Şenol Özdevrim genç sanatçıların ve sanatçı adaylarının umut vaat ettiğini belirtti.
Yarışmada derecelendirme yapılmaksızın üç başarı, bir mansiyon, bir de jüri özel ödülü verildi.
Başarı ödülleri, “Beşparmağın Güzelliği” isimli eseriyle Direnç Betmezoğlu’nun, “Yeter I” isimli eseriyle Kemal B. Caymaz’ın, “Zamanda Yolculuk II” isimli eseriyle Tünay Özyay’ın oldu.
Mansiyonu “Üç Direk Bach İçin Ayakta” isimli eseriyle Buğra Göksu aldı. Jüri özel ödülü de “Of Roots and Links; Cacti” isimli eseriyle İbrahim İnce’ye verild

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SergiResimYarışma
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