Harmancı’ya KKTC’nin ilk fantastik romanı “Safir” takdim edildi

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC’nin ilk fantastik romanı “Safir”in yazarı, ressam ve öğretim görevlisi Kemal B. Caymaz ile EMAA Başkanı Gökçe Keçeci’yi kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, kabulde Caymaz, Harmancı’ya “Safir” kitabının Türkçe ve bu yıl yayınlanan İngilizce versiyonu ile kendi yaptığı bir illüstrasyonu takdim etti.

EMAA Başkanı Gökçe Keçeci de, Başkan Harmancı’yı 22 Temmuz Pazartesi gerçekleşecek Kemal B.Caymaz’ın “Sapphire-The Promised Time” kitabının tanıtım ve kitapta yer alan illüstrasyonların yer aldığı sergi açılışına davet etti.

