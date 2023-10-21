Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.10.2023 tarihinde, saat 12:15 raddelerinde, Kumyalı - Ziyamet Anayolu 1-2 kilometreleri arasında, Kemal BİLİR (E-23 ) yönetimindeki NA 110 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametinden Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp yol kenarında bulunan toprak sete çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.