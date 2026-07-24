Girne’ye bağlı Ozanköy'de düzenlenen polis operasyonunda, bir kişinin evinde canlı mermiler ile yasaklı yavru timsah ele geçirildi.

Polis ekiplerinin 23 Temmuz 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Ozanköy'de S.K.'nin (26) kaldığı ikametgahta gerçekleştirdiği aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 6 adet 9 mm çapında canlı mermi ile üretimi, alımı ve satışı yasak olan yavru timsah tespit edilerek emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı olarak S.K. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.