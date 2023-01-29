Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Gelincik'te sakin Fadime Ağcakoca (K-84) olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Nazmi Ağcakoca ise tedavi için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün saat 01.30 sıralarında Gazimağusa - Karpaz ana yolunun 45.-46. Kilometreleri arasında, Kumyalı köyü birinci yol kavşağı yakınlarında, 62 yaşındaki Nazmi Ağcakoca yönetimindeki ZRC 801 plakalı salon araç Karpaz istikametine giderken sürücünün dikkatsizliği nedeniyle yolun sağından yoldan çıktı.

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