Haravgi gazetesi, savunma makamının davanın devamı sırasında delillerin tercümesinin geçerliliğine itiraz ettiğini ve sürecin “siyasi bir kovuşturma” olduğu yönünde savunma yaptığını yazdı.

Habere göre, dünkü duruşmada tanık olarak polis memuru Hristos Hacıvasiliyu dinlendi. Savunma avukatı Sotiris Argiru, delillerin güvenirliğine itiraz ederek, tanığın değişken sonuçlar üreten otomatik bir çeviri aracı kullandığını öne sürdü.

Savunma makamı, Alman emlakçının sosyal medyada yer alan profesyonel unvanının çevirisinde uyuşmazlıklar tespit edildiğini, tanığın da yapılan çevirilerin sonucunun her an değişebileceğini kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Kunzel’in avukatı, müvekkilinin uluslararası taşınmazlar konusunda uzman olarak gösterilmesi amacıyla delillerin tahrif edildiğini ve seçici bir araştırma yapıldığını savunarak, “uydurma kanıtlar” kullanıldığını iddia etti.

Haberde, savunma tarafının davanın müvekkilini siyasi bir meseleye dahil etmeyi amaçladığını ileri sürdüğü ve bu nedenle sürecin siyasi nitelik taşıdığı yönünde savunma yaptığı da belirtildi.

Savunma makamının davanın en az üç ay ertelenmesini talep ettiği, davanın yarın saat 10.00’da devam edeceği ve sanığın tutukluluk halinin süreceği kaydedildi.