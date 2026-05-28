Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Ozan Özder, 27 Mayıs 2026 tarihinde saat 13:30 raddelerinde, Lefkoşa’da Yeni Merkezi Cezaevi’nde Ağır Yaralama suçundan hükümlü tutuklu olarak bulunan oğlu A.S.A'ya ziyarete gelen zanlı E.A'nın getirmiş olduğu yemek kapları içerisinde gizlenmiş bir adet içerisinde henüz miktarı tespit edilemeyen tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının cezaevinden teslim alınarak şubeye celp edildiğini söyledi. Polis zanlının akabinde gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, alınan emarenin analize gönderileceğini ayrıca konu maddeyi almış olduğu kişinin arandığını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Y. Bilgeç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.