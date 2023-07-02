Polis, dört günlük Kurban Bayramı tatilinde, 1’i ölüm, 13’ü yaralanma, 24’ü ise hasarla sonuçlanan toplam 38 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, kazalarda 1 kişi yaşamını yitirirken, 19 kişi yaralandı, bayram süresinde önemli bir adli olay yaşanmadı.

Halkın huzur ve güven ortamı içerisinde bir bayram geçirmesi adına Polis Genel Müdürlüğü tarafından bayram süresince emniyet tedbirlerinin artırıldığı ve özellikle trafik denetimlerine aralıksız devam edildiği belirtildi.

Dört günlük bayram süresince trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde; 4444 araç kontrol edildi ve çeşitli suçlardan 608 araç sürücüsü rapor edilirken, 7 araç sürücüsü tutuklandı, 93 araç ise trafikten men edildi.