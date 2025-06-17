-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Kürşat, Tarım Bakanlığı’nın İspanya’dan gelecek olan damızlık koyun ve koçlar için Ocak ayında resmi sitesinden ilan çıktığını ve on bin adet hayvanın ülkeye getirileceğinin duyurulduğunu belirtti.

“Süreç başladı, sözleşmeler 3 Mart’ta Hayvancılık Kooperatifi ile üreticiler arasında imzalandı. Sözleşmeler 30 Nisan’a kadardı, 30 Nisan’da hayvanların ülkeye getirilmesi planlanıyordu çünkü. Ancak hayvanlar gelmedi, verilen sözler tutulmadı. Hayvancılar paralarını istiyor ve KKTC devletinin 500 bin Euro dolandırıldığı iddia ediliyor.

Çavuş: Herhangi bir erteleme olursa devlet üzerine düşeni yapacak

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kürşat’a verdiği cevapta bu projenin büyük bir proje olduğunu ve çok önemsediğini belirtti.

Çavuş, süreci şöyle anlattı:

“Bu proje için Hayvancılar Birliği ve Hayvancılık Kooperatifi ile şeffaf bir şekilde çalıştık. Bu hayvanlar ilk kez ülkeye direkt, hiçbir ülkede duraksamadan gelecek. Hayvanların kooperatiflerdeki fiyatları İspanya’da ortadadır, nakliye bedeli ortadadır, bunlardan kaçınılması mümkün değildir. Gelecek olan bu hayvanların kriterleri AB’nin kriterlerine göre belirledik. Hayvanlar oradan alınırken kan tahlilleri alınacak, onayı alınacak ve asaf ırkı olduğuna dair yazılar tamamlandıktan sonra hayvanlar yola çıkacak. Gecikmemiz var, doğrudur, bununla ilgili komitemiz var, çalışıyor. Geçtiğimiz hafta ilgili birimlerle tekrardan görüştük. Herhangi bir şekilde proje ertelenmesi olacaksa devlet üzerine düşeni yapacaktır. “500 bin Euro uçtu” diye bir konu yoktur.”