Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için Anıt Mezarı’nda düzenlenen ilk törenin ardından, ikinci tören Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, vatandaşlar ve Denktaş’ın ailesi katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş konuşma yaptı.

Tören, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Koro ve Orkestrası’nın hazırladığı “Denktaş’a Saygı” oratoryosuyla son buldu.

-Denktaş

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş konuşmasına Anıt Mezar’da yapılan çalışmalar sebebiyle Cumhurbaşkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Gönyeli Belediyesi’ne ve katkıları sebebiyle Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür ederek başladı.

Törende “Denktaş’a Saygı” oratoryosuyla yer alan Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerine da teşekkür eden Serdar Denktaş, “Kurucu Cumhurbaşkanımız, Liderimiz, Kıbrıs Türk halkının babası Rauf Raif Denktaş'ın aramızdan ayrılışının 14’üncü yılında bir kez daha beraberiz. Onun değerini, her geçen gün daha iyi anlayarak; onu daha çok özleyerek geçen 14 yıl…” diye konuştu.

Serdar Denktaş, bu 14 yılda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın miras bıraktığı bu devlete ulaşılıncaya kadar, Kıbrıs Türk halkının çektiği cefanın genç nesillere anlatılamadığını; seçim dönemlerinde adının hep anıldığını ancak onun ilkelerinin anlaşılmadığını; Denktaş'ın temsil ettiği anlayışı, duruşu ve saygınlığı halk ile genç nesillere hissettirilemediğini söyledi.

Liderliğin, makama yüklediği sorumluluk anlayışını, sefa süren değil cefa paylaşan bir yaklaşım gerektirdiğini belirten Serdar Denktaş, bu 14 yılda, zorluklar karşısında dirençli, yanlışlar karşısında kararlı, yön veren, yol gösteren, kederi ve sevinci birlikte yaşayan, sevilmese de sevmeyi, anlaşılmasa da anlamayı başaran bir ruh anlayışına özlem duyulduğunu kaydetti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıslı Türklere, Atatürkçülüğü bir yaşam biçimi olarak benimsettiğini kaydeden Serdar Denktaş, buna, dört elde sarılıp, sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, kurduğu ve emanet olarak bıraktığı devlete, ismiyle, cismiyle, yanlışı ve doğrusuyla, eksiği ve fazlasıyla, Kıbrıslı Türklerin, ada üstündeki geleceği ile siyasi eşitliğinin en önemli teminatı olduğunu anlayarak sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, “Türkiyesiz, cennete bile gitmem.” sözüne dikkat çeken Serdar Denktaş, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye'ye şükran duyması gerektiğini ve gazilerin elleri öpülesi kişiler olduğunu her gün anlattığını kaydetti.

“Türkiye ile kardeşliğin hiç bozulmaması ve Türkiye yönetimleri ile iyi ilişkiler içinde olmamız gerektiğini her zaman hatırlattı. Ancak bu iyi ilişkinin, emir alma ve emre harfiyen riayet etmekle olmayacağını da bize her gün gösterdi.” diyen Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, halkı olduğunu bildiği için Kıbrıs Türk halkının haklarını savunduğu ve teslim etmediğini kaydederek dünyanın onu bu sebeple “Mr. No” olarak adlandırdığını söyledi.

Serdar Denktaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’tan sonraki cumhurbaşkanlarının, onun haklılığını birçok konuda teslim ettiklerini vurguladı.

“Bugün, onu kaybettikten 14 yıl, dünya artık anlamalıdır ki Kıbrıs sorununda bir sonuca ulaşılamamışsa bunun sorumlusu; Kıbrıslı Türkler değil Kıbrıslı Rumlara Ada'nın tek sahibi muamelesi yapan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları ile hareket eden üye ülkelerdir.” diyen Serdar Denktaş, bu yaklaşım değişmedikçe, Kıbrıs sorununda çözüme ulaşmanın önünün her zaman kapalı olacağını söyledi.

Özellikle sportif ve kültürel anlamda, en doğal insan haklarının ihlal edildiğini ve buna göz yuman sözde çağdaş ülkelerin farkındalığını artırmak için el birliğiyle çabalamanın Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’a karşı borç olduğunu belirten Serdar Denktaş, “Denktaş ve yol arkadaşlarının, tüm zorlukları aşarak, inançla ve elbirliğiyle verdikleri mücadele sonrasında kurulmuş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, gençlerin geleceklerine umutla bakabilecekleri bir ortam oluşturmak için, onların mücadele ruhunu, günümüz koşullarına uyarlayarak yaşatmalıyız.” diye konuştu.