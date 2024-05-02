GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

KURULTAYIN ARDINDAN İKİ İSİM GÖREVDEN ALINDI…

Yeniden Doğuş Partisi’nde Pazar günü gerçekleşen kurultayın ardından iki başkan adayı Erhan Arıklı ve Talip Atalay arasındaki gerginlik, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal ile Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı’nın görevden alınmasıyla birlikte artarak devam ediyor. Söz konusu iki ismin kurultay döneminde Atalay’a sosyal medya üzerinden açık destek verdikleri bilinirken, kurultayın hemen ardından iki müdürün görevden alınması YDP milletvekili Talip Atalay cephesinde öfkeyle karşılandı.

ATALAY’DAN ARIKLI’YA SERT SÖZLER…

YDP Milletvekili Talip Atalay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Erhan Arıklı’ya seslenerek, “Bütün hakaretlerine, iftira düzeyindeki ithamlarına rağmen kişisel hak ve duygularımı bir kenara bırakıp bu mazlum, çilekeş, fedakar tabanın geleceğe dair umudunu ayakta tutmak için centilmence seni tebrik ettim, elini kaldırdım. Sen bir Başkan olarak “Dün dünde kaldı cancağızım” beyanının üzerinden saatler geçmeden, daha parti meclisi oluşmadan, KİMSEYE DANIŞMADAN İLK İCRAAT OLARAK MUHTEŞEM İŞLER YAPAN PARTİLİ İKİ MÜDÜRÜMÜZÜ GÖREVDEN ALDIN. Yeni bir başlangıç yaparak Partimizi büyütmek için helalleşip birlik beraberliği perçinlemek yerine intikam duygularıyla hareket ettin” ifadelerine yer verirken Arı “Kurultay şölenine gölge düşürdün” dedi.

ARIKLI’DAN ATALAY’A: “SEÇİM SONUÇLARINI HAZMEDEMEDİN”…

Hatırlanacağı üzere, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kurultayın hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 28 Nisan itibari ile Kurultay defteri kapanmış, bugün itibari ile Yeniden Doğuş Partisi için yeni bir sayfa açılmıştır. Kurultay sürecinde söylenenler Kurultayda kalmıştır. Hz. Mevlana'nın dediği gibi; DÜN DÜNDE KALDI CANCAĞIZIM... BUGÜN YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM...” ifadelerini paylaşan bir paylaşımda bulunmuştu. Arıklı ise Atalay’ın, son paylaşımının altına, yorum yaparak, “Sizin seçim sonuçlarını hazmedinceye ve sakin kafa ile düşünmenize kadar bir kaç gün hiç bir tartışmaya ve polemiğe girmemeye çalışacağım” dedi. Arıklı paylaşımında, “Partili değiş İş yapan insanlarla” çalışmak istediğini söyleyerek, “Bir Bakan kendi güvendiği kadroları ile çalışmak ister. Bana güvenmediği için beni değiştirmek isteyen kadrolarla ben nasıl çalışabilirim?” diye sordu.