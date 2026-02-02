-ÖZEL HABER-

Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak Başbakan Ünal Üstel’in hükümetin 4 yılını değerlendirdiği basın toplantısına değinen Erk, Başbakan’ın söylemlerini eleştirdi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını belirten Erk, “Başbakan Ünal Üstel doğruları farklı söylüyor. O kadar bir farklı söylüyor ki şüpheye düşersiniz. Kendi bakış açısıyla konuşuyor” dedi.

Kutlay Erk, yargı sürecine müdahale iddialarına da değinerek, “Başbakan Ünal Üstel, biz hiçbir kişi için yargının önünü kesmedik diyor, ama Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Emrah Yeşilırmak için yargının önünü kestiler. Yeşilırmak’ın Mecliste dokunulmazlığı kaldırılsaydı yargılanacaktı. Başbakan Meclis yargı yolu değil dedi ancak yargının da bu şekilde önünü kesmiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Erken seçim konusunda Başbakan’ın kafası karışık”

Erk, hükümetin erken seçim konusundaki kararsızlığını da eleştirerek, “Erken seçim konusunda bence Başbakan’ın kafası karışık. Hem dışarıdan hem de parti içinde Üstel’e erken seçim baskısı var, o da bunun farkında. Bu hükümet bir an önce erken seçime gitmeli. Böyle devam ederlerse seçim gününe kadar daha çok oy kaybedecekler” dedi.

“Gününde seçime giderlerse UBP barajla boğuşur”

Hükümetin seçim stratejilerini muhalif siyaset açısından da değerlendiren Erk devamla şunları kaydetti:

“Hükümet eğer gününde seçime gitme kararı verirse Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti baraj altında kalır, Ulusal Birlik Partisi de barajla boğuşur. Muhalif partili olarak bu açıdan bakıldığında gününde seçime gitmeleri lazım çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi bu durumda tek başına çoğunluğu sağlar. Siyasi görüşüm bu, vatandaş olarak görüşüm ise bir an önce seçime gitmeleri yönünde” diye konuştu.

Erk: Asgari ücret desteği ayrımcı ve yanlış

Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin eleştirilerini de dile getirdi. Erk, verilecek destekle ilgili, “bu destek sadece KKTC vatandaşlarına verilecek. Bu, ayrımcılıktır ve yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Erk, verilecek desteğin İstihdamı Destekleme Fonu’ndan karşılanacağının söylendiğini belirterek, kaynağın yaratılacağı fona dikkat çekti, “Desteğin yapılacağı İstihdamı Destekleme Fonu, yabancı iş gücünden kesilenlerden oluşan bir fondur. Bu fondan keserek yerli iş gücüne para vereceksiniz. Bu, emeğin emeğini sömürmesidir ve doğru değildir, insani değildir” dedi.

“Asgari ücret belirleme sistemi tümden değişmeli”

Asgari ücret sisteminin tümden değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Erk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hem adil bir sistem hem de çalışanların yaşam standartlarının korunması için asgari ücret düzenlemesinde köklü bir reforma ihtiyaç duyulduğu nettir. Asgari ücret sistemi komple değişmeli. Bu ücret devletin harçlarına da sirayet ediyor. Bunun değişmesi lazım. Bence adı Asgari geçim indirimi koyulmalı ve ona göre çalışmalar yapılmalı”

Erk: Kurşunlama olayları güvenlik açığını gösteriyor, önlemler artırılmalı

Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, son dönemde yaşanan kurşunlama olaylarını da değerlendirerek, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Erk, “Yaşanan kurşunlama olayları geldiğimiz durumun en net özeti. Bunların önlenmesi gerekir. Cumhurbaşkanı Güvenlik Kurulu’nu topladı ve bunu gündemine aldı. Bunlar önemli noktalar” dedi.

Erk, adaya girişlerdeki denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini belirterek, “Öncelikle adaya girişlerde iyi ve sıkı bir denetim olması lazım. Kontrolleri yaparken çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Kimlikle değil, pasaportla giriş yapılması gerekiyor. 18 yaş altı için daha özel düzenlemeler yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“Cezaların ağırlaştırılması gerekiyor”

Silah kontrolüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Erk, “Tabancaların giriş çıkışları nasıl yapılıyor bunun için titizlikle çalışma yapılması lazım. Ve bunlarla ilgili cezaların da ağırlaştırılması gerekiyor. Hakimler bu gibi konularda verebilecekleri en ağır cezayı vermeye çalışıyor ama bu bile yetmiyor. Daha ağırlaştırıcı cezalar şart” diye konuştu.

Dışişleri Eski Bakanı Kutlay Erk, güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması ve cezaların caydırıcı hâle getirilmesinin, benzer olayların önlenmesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.