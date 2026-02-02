Elit Hastanesi hekimi ve Anti-Aging ile Metabolik Tıp Fellow’u Doktor Ahmet Özyiğit, son dönemde popülerleşen “zayıflama iğneleri” hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özyiğit, zayıflama iğneleriyle ilgili yanlış algılara karşı uyarıda bulunarak, “Evet, kilolusun, al bu iğneyi kullan ve zayıfla; neden böyle kalıyorsun demek, problemi aslında basite indirgemek oluyor” dedi.

Özyiğit, kilo probleminin altında yatan nedenlerin önemine dikkat çekerek, “Gerçekten hastanın kilo probleminin sebebi nedir? Kronik bir kilo problemi varsa bunun altında başka sebepler olabilir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca karaciğer yağlanmasını tamamen ortadan kaldırabilecek potansiyele sahip bazı ilaçların da gündemde olduğunu belirten Dr. Özyiğit, “Bu ilaçlar ileride mide ameliyatlarının yerini alabilir, belki de tarihe karışacak” şeklinde konuştu.

Elit Hastanesi hekimi ve Anti-Aging ile Metabolik Tıp Fellow’u Doktor Ahmet Özyiğit, tip-2 diyabet veya insülin direnci olan hastalarda bu yöntemlerin daha etkili olabileceğini vurgulayarak, “Bu hastalarda iki problem bir aradadır; hem şeker metabolizmasında bir sorun vardır hem de kilo problemi. İkisini birden çözmek, hastayı çok daha sağlıklı bir formata getirebilir” dedi.