Haravgi ve diğer gazeteler, Ay.Napa bölgesinde bulunan kuyumcudan, bir milyon euro değerinde ziynet eşyasının çalındığını yazdı.

Gazete, aynı haberinde Paralimni’de bulunan ve sahipleri Rus olan bir evden de 100 bin euro nakit paranın çalındığını yazdı.

Alithia gazetesi, Larnaka’da geçen Pazar günü meydana gelen olayda, bir araba çalmaya çalışan şahsın, araç sahibini silahla ya da silaha benzeyen bir cisimle tehdit ettiğini belirtti. Habere göre polis, bahse konu kişiyi bulmak için araştırma başlattı.

Politis gazetesinde de, Limasol’da hafta sonu oynanan “Apollon-APOEL" futbol karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarda APOEL taraftarlarına ve polise saldıran 23 yaşındaki kişinin yanı sıra olaylara karışan 25 yaşındaki başka bir şahsın tutuklandığını yazdı. Gazete maç sonrası çıkan olaylar neticesinde sahada binlerce euro zarar meydana geldiğini de belirtti.