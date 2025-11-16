Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde iki ayrı araç yangını meydana geldi. İlk olay 15 Kasım 2025 tarihinde saat 16.45 sıralarında Gönyeli Kurakçıl Çemberi'nde yaşandı. JR 165 plakalı salon aracın motor bölümünde oluşan akaryakıt sızıntısının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle aracın motor kısmındaki plastik ve elektrik aksamlarında hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İkinci yangın ise 16 Kasım 2025 tarihinde saat 01.10 sıralarında Kuzey Çevre Yolu’nun Alayköy Çemberi üzerinde meydana geldi. SZ 037 plakalı iş aracında henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında aracın sekiz adet arka lastiği ile depo bölümünün kaporta boyası yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.