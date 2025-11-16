KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon düzenlendi
15.11.2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde bir yaralama olayı yaşandı. M.O. (E-25), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, aralarında önceden husumet bulunan A.D.E.’ye (E-31) sallayarak saldırdı. Saldırı sonucu A.D.E.’nin sol kaşının üst kısmından yaralandığı bildirildi.
Olayın polise intikal etmesinin ardından zanlı M.O. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.