KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon düzenlendi
KKTC’nin 42’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon düzenlendi
İçeriği Görüntüle

15.11.2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde bir yaralama olayı yaşandı. M.O. (E-25), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı, aralarında önceden husumet bulunan A.D.E.’ye (E-31) sallayarak saldırdı. Saldırı sonucu A.D.E.’nin sol kaşının üst kısmından yaralandığı bildirildi.

Olayın polise intikal etmesinin ardından zanlı M.O. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü açıklandı.