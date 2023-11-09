Etkinlik Programı:

11 Kasim Cumartesi

Lionlar ve diğer katılımcılar Girne Kapısı Kuğulu Parkta saat 10:00 da toplanarak, Atatürk büstü önünde Diyabete Farkındalık hakkında Basın Açıklamasının ardından Saat 11:00 de Bando eşliğinde Girne Kapısından Atatürk Meydanı (Sarayönü)ne doğru yürünecek ve yürüyüş meydanda tamamlanacak.

Sarayönü Meydannıda Kurulacak stantlarda arzu eden Lionlara ve halkımıza

Diyabet Derneği yetkililerince Kan Şekeri ölçümü yapılacak

Fizyoterapistler Derneği yetkilileri meydanda Toplu Egzersiz yaptıracak.

Diyetisyenler Birliğince Sağlıklı Beslenme önerilerinde bulunulacak.

Etkinlik saat 13:00 de sona erecek.

14 Kasım Salı

Lions Kulüplerinin bulunduğu Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt’ta seçilen Ortaokullarda eş zamanlı olarak Diyetisyenler tarafından, “ERGENLİK DÖNEMİNDE YETERLİ VE DENGELİ BESLENME” konulu bir seminer düzenlenecek.

16 Kasım Perşembe

Atatürk Öğretmen Akademisinde Öğretmen Adaylarına yönelik, Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Umut Maraşuna ve

Diyetisyen Yrd. Doç. Dr. Sabiha Gökçen Zeybek’in konuk konuşmacı olduğu

“Yaşam Boyu Beslenme” Konulu bir seminer düzenlenecek.

