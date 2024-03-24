Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

5. Edirne Cup ve Türkiye Yıldız, Genç ve Açıkyaş Milli Takım Seçmelerinde Milli Takım Destek Barajlarını geçme hedeflerini 2-4 Mayıs 2024 tarihindeki Türkiye Milli Takım Seçme yarışlarına bırakan Doğukan Ulaç'ı elde ettiği derecelerden dolayı tebrik ederiz.

400m serbest 04:02.58

800m serbest08:14.12 Edirne Cup 8.lik

1500m serbest 15:46.26 Edirne Cup 6.lık

Kıbrıslı Türk Yüzücü olarak çıktığı bu yolda emin adımlarla ilerleyen Doğukan Ulaç'ın, daha büyük başarılar elde etmesi için gösterdiği gayret takdire şayandır. Başarılar Doğukan