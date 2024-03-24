Acun Ilıcalı Başkanlığa yeşil ışık yaktı... "'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem" Acun Ilıcalı Başkanlığa yeşil ışık yaktı... "'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem"

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:

5. Edirne Cup ve Türkiye Yıldız, Genç ve Açıkyaş Milli Takım Seçmelerinde Milli Takım Destek Barajlarını geçme hedeflerini 2-4 Mayıs 2024 tarihindeki Türkiye Milli Takım Seçme yarışlarına bırakan Doğukan Ulaç'ı  elde ettiği derecelerden dolayı tebrik ederiz. 
400m serbest  04:02.58
800m serbest08:14.12 Edirne Cup 8.lik 
1500m serbest 15:46.26 Edirne Cup 6.lık 
Kıbrıslı Türk Yüzücü olarak çıktığı bu yolda emin adımlarla ilerleyen Doğukan Ulaç'ın, daha büyük başarılar elde etmesi için gösterdiği gayret takdire şayandır. Başarılar Doğukan