Kuzey Kıbrıs Turkcell’in taşınabilir internet çözümü Superbox, kısa süre içerisinde 5.000’inci kullanıcıya ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Artan ilgiyle kullanıcı sayısını hızla artıran Superbox, bu özel başarıyı kutlamak amacıyla 5.000’inci abone Berkay Ramiz’i iPad Air 5 ile ödüllendirdi.

Ramiz’e ödülü, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir tarafından takdim edildi.

Superbox için tek priz yeterli

Superbox, yüksek hızlarda internet ihtiyacının olduğu durumlarda kullanıcılarına hızlı, taşınabilir ve kurulum gerektirmeyen kolay bir çözüm sunuyor. 100 Mbps’ye varan hızlara ulaşabilen Superbox, herhangi bir kablo ya da anten gerektirmeden tek bir prize takılarak, 4.5G baz istasyonları üzerinden bağlantı sağlayarak kesintisiz ve rahat bir internet deneyimi sunuyor.

Taşınabilirlik ve esnek paket seçenekleri

Superbox’un taşınabilir yapısı sayesinde kullanıcılar internete sadece evde değil, iş yerinde, yazlıkta veya farklı lokasyonlarda da erişebiliyor. 100 GB’dan sınırsız kullanıma kadar geniş bir paket yelpazesi sunan Superbox, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için esnek çözümler sağlıyor.

“Kullanıcılarımızın güveni en büyük motivasyonumuz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Superbox ile kullanıcılarımıza sadece hızlı değil, aynı zamanda pratik ve taşınabilir bir internet çözümü sunmayı amaçladık. Kısa sürede 5.000 kullanıcıya ulaşmamız, bu ihtiyaca ne kadar doğru bir yanıt verdiğimizi gösteriyor. Kullanıcılarımızın güveni, bizi daha iyisini sunmak için motive ediyor.”

Kolay başvuru, hızlı teslimat

Superbox’a sahip olmak isteyen kullanıcılar; Kuzey Kıbrıs Turkcell mobil uygulaması, www.kktcell.com/superbox, 0533 878 0533 numaralı çağrı merkezi ya da Turkcell mağazaları üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor. Cihazın kurulum gerektirmemesi ve taleplerin hızla sonuçlandırılması, kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor.