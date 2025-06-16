Girne Marina, Akdeniz Yelken Kulübü ve Kuzey Kıbrıs Yelken Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen bu heyecan verici festival, 22 Haziran 2025 Pazar gününe kadar deniz ve yelken sporlarının coşkusunu Kuzey Kıbrıs'a taşıyacak.

Festival, her yaştan denizciye hitap eden geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Genç yelken sporcularının yeteneklerini sergileyeceği Optimist yarışları ve geleceğin şampiyonlarını belirleyecek ILCA 4 yarışları büyük bir çekişmeye sahne olacak. Kuzey Kıbrıs Yelken Federasyonuna bağlı Akdeniz Yelken Kulübü, Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü, Girne Deniz Kulübünden sporcuların yarışacağı Optimist ve İlca 4 sınıfı yarışları 4 gün sürecek.

Denizdeki hız ve stratejinin buluştuğu Turkcell Monohull Yelkenli Yarışları ile yelkenli yatların zarafeti ve gücü gözler önüne serilecek.

Türkiye’den Kemer Yelken Kulübü, Side Yelken Kulübü ve Mersin Yelken Kulübünden ekiplerin de katılacağı Turkcell Monohull Yelkenli Yarışlarına 11 adet yelkenli teknenin start alması planlanıyor.

Denizcilik ruhunu sadece yelkenle sınırlamayan festival, ayrıca geleneksel Halil Falyalı Balık Avı Turnuvası ile balıkçılık tutkunlarını da bir araya getirecek. Katılımcılar, Akdeniz'in bereketli sularında en büyük balığı yakalamak için dostça bir rekabete girecekler.

Etkinlik Detayları:

* Tarihler: 16 Haziran 2025 Pazartesi - 22 Haziran 2025 Pazar

* Yer: Girne Marina, Kuzey Kıbrıs

* Organizasyon: Girne Marina, Akdeniz Yelken Kulübü ve KKTC Yelken Federasyonu

* Etkinlikler: Optimist Yarışları, ILCA 4 Yarışları, Turkcell Monohull Yelkenli Yat Yarışları, Halil Falyalı Balık Avı Turnuvası

* Ödül Töreni ve Gala Gecesi: 22 Haziran 2025 Pazar Saat 19:00

* Gala Gecesinde Ayhan Sicimoğlu ve Orkestrası Sahne Alacaktır.