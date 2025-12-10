Kuzucuk Köyü Ağıllar Bölgesi’nde 9 Aralık 2025 gecesi meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Saat 20.50 sıralarında bir iş yerine ait hafriyat deposunda yaşanan olayda, 165 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen R.E. (49), kendisine “dedikodu yaptığı” gerekçesiyle Arsen Aymuradov’u (37) bıçakla sırtından yaralayarak öldürmeye teşebbüs etti.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Aymuradov, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli R.E. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.