Komiteden yapılan açıklamaya göre, KŞK üyeleri Lacroix'ya Komite'nin iki toplumlu faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Birleşmiş Milletler'in KŞK'nın insani çalışmalarına devam eden desteği için şükranlarını iletti.
Komiteden yapılan açıklamaya göre, KŞK üyeleri Lacroix'ya Komite'nin iki toplumlu faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Birleşmiş Milletler'in KŞK'nın insani çalışmalarına devam eden desteği için şükranlarını iletti.
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