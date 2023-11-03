Erdoğan'ın Astana'daki konuşması... Üstel: Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum Erdoğan'ın Astana'daki konuşması... Üstel: Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum

Komiteden yapılan açıklamaya göre, KŞK üyeleri Lacroix'ya Komite'nin iki toplumlu faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve Birleşmiş Milletler'in KŞK'nın insani çalışmalarına devam eden desteği için şükranlarını iletti.