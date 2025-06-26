Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Devlet Su İşleri’nin yürüttüğü su projesindeki eksiklikler nedeniyle bölgede yeterli su temin edilemediğini açıkladı. Açıklamada, tamamlanmayan su hatlarının su sıkıntısına yol açtığına dikkat çekildi.

Kuraklıkla geçen yıllarda iklim değişikliğinin etkilerine de vurgu yapan belediye, su kullanımında tasarrufun şart olduğunu belirtti. Artan sıcaklıklarla birlikte su tüketiminin yükseldiğine dikkat çekilerek, halktan içme ve evsel ihtiyaçlar için verilen suyun yalnızca bu amaçlarla kullanılması istendi.

Belediye, sağlanan suyun bahçe sulama, yüzme havuzu doldurma, araç ve halı yıkama gibi faaliyetlerde kullanılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Açıklamada, bu tür israf durumlarının belediye su ekiplerince tespit edilmesi halinde, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası'nın 122. maddesinin (Ö) bendi uyarınca aylık brüt asgari ücret tutarında para cezası uygulanacağı bildirildi.