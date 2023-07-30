Lapta'da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yusuf Düzdaban yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Türkay Öyken (79) yol üzerindeki toprak kısımda park halinde olan yönetimindeki RG 704 plakalı araç ile dikkatsizce caddeye giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru yönetimindeki FH 677 plakalı motosiklet ile seyreden Yusuf Düzdaban'ın (27) önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan FH 677 plakalı motosiklet, o esnada yolun sağ kısmında banket içerisinde park halinde bulunan GV 211 plakalı aracın sağ arka kısmına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan FH 677 plakalı motosiklet sürücüsü Yusuf Düzdabah, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor...