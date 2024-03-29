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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Gamar, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Else’in aracı o sırada caddede doğuya seyreden Hüseyin Gamar (E-27) yönetimindeki motosikletin önünü tıkaması sonucu iki araç çarpıştı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Bernand John Else (E-77), yönetimindeki FZ 861 plakalı salon araçla dün saat 16.30 sıralarında Lapta Yürüyüş Yolu araç park yerinde güneye seyrettiği sırada, ana yoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden ve dikkatsizce Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne girdi.

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