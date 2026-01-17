Larnaka polisi bugün öğleden sonra alarm durumuna geçti. Saat 15.30 sularında, kentin en işlek noktalarından biri olan Grigori Afxentiou Caddesi’nde Larnaka Polis Müdürlüğü’ne yalnızca 100 metre uzaklıkta silah sesleri duyuldu.

Rum basınında yer alan habere göre, olay, yaklaşık 15 kişiden oluşan iki grup arasında çıkan şiddetli kavganın ardından gerçekleşti. Bölgedeki görgü tanıkları, tarafların önce birbirleriyle yumruk yumruğa kavga ettiğini, ardından silah seslerinin yükseldiğini aktardı. Olay yerindeki fotoğraflara göre çatışma, bir fast-food restoranı ve çeşitli mağazaların hemen önünde meydana geldi.

Çatışma sırasında balta, demir çubuk ve benzeri aletlerin de kullanıldığı, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki panik üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki bazı yollar güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılırken, kent merkezinde ciddi bir trafik sıkışıklığı oluştu.

Polis kaynakları, olayla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ve daha önce ciddi suçlardan dolayı polisin radarında bulunan bir kişinin arandığını belirtti. Olay yerinde kan izleri bulunmasının ardından güvenlik güçleri, yaralıların tedavi için başvurmuş olabileceği ihtimaliyle Larnaka Hastanesi ve çeşitli özel kliniklerde araştırmalarını genişletti.

Polisin son açıklamasına göre, soruşturmayı yürüten ekipler kavga ve silahlı çatışmaya karıştığı belirlenen kişilerin kimlik tespiti üzerinde çalışıyor. Tanımlamanın tamamlanmasının ardından haklarında tutuklama emirleri çıkarılması bekleniyor.