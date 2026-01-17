Kongre, toplantı, etkinlik (MICE) sektörünün en önemli etkinliği haline gelen ACE of MICE, turizmin duayenlerini 23’üncü kez buluşturdu. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Elexus Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar, operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektöründen 410 firmadan 600 profesyonel bir araya geldi. İki gün boyunca 4 binin üzerinde b2b toplantının gerçekleştiği etkinlikte, MICE sektörünün 2026 yılı yol haritası da çizildi. Etkinliğin ardından gerçekleştirilen ve dünya MICE sektörünün en büyük ödül töreni olan gecede ise, 26 ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

410 FİRMADAN 600 PROFESYONEL

Etkinlik öncesi düzenlenen basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman ve Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman, ACE of MICE ile turizm sektörünü en üst düzeyde 23’üncü kez bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ataman, “ACE of MICE ile ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar, operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektöründen 410 firmadan 600 profesyoneli buluşturuyoruz” dedi.

4 BİNİN ÜZERİNDE TOPLANTI

Etkinliğin iki gün süreceğine dikkat çeken Volkan Ataman, “Bu süre zarfında 4000 üzerinde b2b toplantının gerçekleştireceğimiz etkinliğimiz ile sektörümüzün ticari hacmine katkı sunuyoruz. ayrıca, destinasyonlarımızın tanıtımını sağlıyor ve yenilikleri sektörümüzle buluşturuyoruz” diye konuştu. Etkinliğin ardından düzenlenecek ödül töreni hakkında da bilgi veren Volkan Ataman, “26 ayrı kategoride verilecek ödüllere 130 ödül başvuru sayısına ulaştık. Bu da sektörümüzde çok önemli kıymetli işlerin yapıldığını gösteriyor. 80 kişilik bir jüri heyeti birincileri belirledi ve bu akşam verilecek ödüllerde kazanan ve başvuru yapan tüm marka ve ajanslarımızı da canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı. Sektörün başarılarını Türkiye’nin en büyük ödül töreni ile taçlandırdıklarını anlatan Ataman, “Törenimiz muazzam şovlar ve kırmızı halı seremonisi ile gerçekleştirilecek. Geçen sene Ada’da ilk kez 500 drone ile büyük bir şov gerçekleştirmiştik bu sene sahnede drone ve açılış şovlarımızla unutulmaz bir gece yaratacağız” şeklinde konuştu.

ADANIN MARKA DEĞERİNE KATKI

Bu etkinliği Kıbrıs Elexus Hotel’de dördüncü kez gerçekleştirdiklerini anlatan Volkan Ataman, “ACE of MICE, Kıbrıs’ta bugüne kadar turizm ve MICE alanında düzenlenen en önemli etkinlik. Bugüne kadar yüzlerce profesyoneli Kuzey Kıbrıs’ta bir araya getirdik. Böylece Kıbrıs’ın bu alandaki marka değerine ve destinasyon tanıtımına da katkı sunuyor olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz” dedi. Bir çok önemli organizasyona ev sahipliği yapan Kıbrıs’ın muhteşem doğası, denizi ve lezzetleri olduğuna dikkat çeken Ataman, şöyle devam etti: “Ada’daki yeni havalimanı ve buna bağlı eklenen yeni hatlarla uçuş ağı da büyüyor. Kıbrıs 169 tesisi, 27 bin 624 yatak kapasitesi ve 27 bin 410 kişilik toplantı kapasitesi ile MICE alanında üst düzeyde hizmet sunuyor. Kuzey Kıbrıs MICE alanında daha da güçlenerek yoluna devam edecek. Biz de bu alanda elimizden gelen katkıyı sunacağız.”

CAZİBE NOKTASI OLUYOR

Toplantıda konuşan KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Kuzey Kıbrıs’ta MICE turizminin özellikle son yıllarda gelişim gösterdiğini belirtti. MICE turizminin bölgenin ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çeken Ataoğlu, “Kıbrıs, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında stratejik bir konuma sahiptir. Ulaşım kolaylığı, Türkiye’ye olan yakınlığı ve gelişen altyapısıyla cazip bir MICE destinasyonu haline gelmiştir. Dijitalleşmeyi kullanarak KKTC'nin tanıtımını daha da güçlendirecek projeler üzerinde çalışıyoruz” dedi. Ataoğlu ayrıca, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ile ortak çalışmaların süreceğini belirtti.

ULUSLARARASI KATKI SUNUYOR

Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner de toplantıda yaptığı konuşmada ACE of MICE etkinliğine dördüncü kez ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. “ACE of MICE, yalnızca sektörümüz için değil, Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı ve uluslararası bilinirliği açısından da son derece önemli bir platform” diyen Aydıner, şöyle devam etti. “Bu ölçekte organizasyonların adamızda gerçekleşmesi, Kuzey Kıbrıs’ın MICE turizmindeki potansiyelini ve dört mevsim turizm yapılabilen nitelikli bir destinasyon olduğunu uluslararası alanda ortaya koymaktadır. Elexus Hotel olarak bu sürece katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz”

ITF 24-25 EYLÜL’DE DÜZENLENECEK

Türkiye ve dünya turizm sektörünün en çok ses getiren etkinliklerinden biri olan İstanbul Turizm Fuarı’nın (ITF) da takvimi belli oldu. “Network ve iş bağlantıları yapmaya hazır mısın?” mottosuyla Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde dördüncü kez kapılarını açacak olan etkinlik, 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Etkinlik hakkında bilgi veren Volkan Ataman, “16 bin 500 turizm profesyonelini bir araya getirecek olan etkinliğimiz 50 farklı ülkeden uluslararası alıcıyı (hosted buyer) buluşturacak. Bu programda 8 bin b2b etkinliği ile 500 outgoing acenta ve tur operatörlerini bir araya getireceğiz” dedi. Fuar kapsamında dünyaca ünlü konuşmacıların katılımıyla ‘Turizm Zirvesi’nin gerçekleştirileceğini anlatan Ataman, “18 konu başlığı altında 83 konuşmacımız ile de sektör değerlendirmeleri, trendler ve 2027 beklentileri masaya yatırılacak” diye konuştu.