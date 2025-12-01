Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği tarafından yapılan açıklamada, Latif Akça’nın Cumhurbaşkanı STK İletişim Koordinatörü görevi sürecinde, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde, sivil toplum kuruluşlarını ortak bir zeminde bir araya getirme yönündeki çalışmaları nedeniyle, Onur Ödülü’ne layık görüldüğü belirtildi.

Törenin, Türk dünyasının farklı ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Akça’nın, ödülünü, ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya’dan aldığına yer verildi.

Açıklamada, Akça’nın burada yaptığı konuşmada, ödülün şahsından çok, Türk dünyasının birlik ve dayanışmasına emek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına ait olduğunu söylediği vurgulanarak, konuşmasında şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Ödülü, Kazakistan’dan Azerbaycan’a, Özbekistan’dan Kırgızistan’a, Türkmenistan’dan Türkiye’ye uzanan geniş bir gönül coğrafyasında ortak bir gelecek inşa etmek için geçmişten aldıkları güçle geleceğe yürüyen tüm Türk evlatları adına aldım. Bu ödül, daha fazla sorumlulukla yolumuza devam edeceğimizin göstergesidir.”