Komite’de LAÜ bütçesinin görüşülmesi sırasında, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, kurumun gelir, gider ve kalemlerine dair bilgi talebinde bulundu.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen üniversitenin gelir ve giderleri konusunda komiteye bilgi vermesinin sonrasında, Komite’de öngörülen ve gerçekleşen rakamlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

LAÜ Rektörü Yükselen açıklamasında, üniversite öğrenci sayıları, kontenjanlar, burslar, akreditasyonlar, istihdamlar ve üniversite bünyesinde yapılacak iyileştirmeler hakkında bilgi verdi.

Komite görüşmelerinde söz alan UBP Milletvekili Hasan Küçük, Rektör Yükselen’e 5 yıl sonra üniversiteyi nerede gördüklerine dair bir soru yöneltti. Yükselen cevabında, üniversitenin dünya üniversite sıralamalarında 851-900 bandında yer aldığını ki bunun Türkiye’deki en önemli 10 üniversiteden sonra 11. sırada yer aldığının göstergesi olduğunu ve amaçlarının bu sıralamalarda daha da iyi bir noktaya gelmek istediklerini belirtti.

Rektör Yükselen, konuşmasında üniversite bünyesinde yürütmek istedikleri projeler konusunda da bilgi vererek, bütçeye destek istedi. Söz konusu projelerin çevre ve enerji konularında olduğunu aktaran Yükselen, bu yöndeki projelerin üniversitenin dünya üniversite sıralamalarında yükselmesine katkı sağlayacak çalışmalar olduklarını kaydetti.

Konuşmalar sonrasında, oylamaya sunulan bütçe, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçesinin görüşülmesiyle devam ediyor.