Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi, plastik kirliliği ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunların ertelenemez bir noktaya ulaştığına dikkat çekerek acil ve somut adımlar atılmasını istedi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak çevre için harekete geçme zamanı olduğunu vurguladı.

Mesajda Dünya Günü’nün yalnızca bir farkındalık olmadığı; doğaya karşı sorumlulukları hatırlatan küresel bir hareket niteliği taşıdığı belirtildi.

Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği’nin çeşitli projeler hayata geçirdiği kaydedilen mesajda, “Yerel ekosistemleri korumaya yönelik gönüllü çalışmaların artırılması, atık azalımı ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştıracak eğitim programları düzenleneceği, gençlere yönelik çevre farkındalığı projeleri ve atölyeler yapılacağı ve doğal yaşam alanlarının korunması için iş birlikleri ve saha çalışmaları hayata geçirileceği” taahhütlerinde bulunuldu.