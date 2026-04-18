Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefke Karakol Amirliği’nde görevli polis memuru B.E., olguları aktardı. Polis, zanlının 18 Nisan 2026 tarihinde saat 00.40 sıralarında Gemikonağı’nda, Şht. Salahi Mehmet Sokak üzerinde kuzey istikametine doğru 151 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LB 089 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiğini söyledi.

Polis, zanlının yolun solunu tutmayıp sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada aynı cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden SL 290 plakalı BMW marka salon aracın sağ yan kısmına, kendi aracının ön kısmı ile çarptığını belirtti.

Kaza sonucu yaralanan zanlının Cengiz Topel Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde ilk yardım tedavisi gördükten sonra taburcu edildiğini kaydeden polis, aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Polis, kazada LB 089 plakalı araçta yaklaşık 90 bin TL, SL 290 plakalı araçta ise yaklaşık 150 bin TL hasar meydana geldiğini açıkladı. Zanlının aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini ve ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirten polis, teminata bağlanmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç H.H., zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç ayrıca, zanlının davaları sonuçlanıncaya kadar ehliyetine el konulmasına da karar verdi.