Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru S.Y., olayın detaylarını aktardı. Polis, zanlının 17 Nisan tarihinde saat 18.00 sıralarında Yenişehir’de, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün park yeri içerisinde sarhoş bir vaziyette bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının makul mazereti olmaksızın müdürlüğe ait giriş kapısını yumrukladığını, yüksek sesle bağırarak görevli polis memuru F.K.’ye “Açın kapıyı” diye hitap ettiğini ve rahatsızlık yarattığını belirtti. Zanlının ayrıca “Bu kapıyı açmazsanız bu binayı yakacağım, bu şubeyi yakacağım, kıracağım ayaklarınızı” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Olay sırasında polis çavuşu F.M.’ye de “Sen beni tutamazsın, polis oldunuz da adam mı oldunuz” şeklinde sözler sarf ederek itale-i lisanda bulunduğu ifade edilen zanlının, suçüstü hali gereği tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının ayrıca “polisi darp, görevinden men ve kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından askıda dosyaları bulunduğunu belirterek teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise narkotik şubeye konuşmak amacıyla gittiğini, kimseye yönelik herhangi bir hareketi olmadığını savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç H.H., zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına ve iki kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.