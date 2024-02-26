Polisin ani ölüm olayıyla ilgili açıklaması şöyle:

25.02.2024 tarihinde, saat 13.15 sıralarında, Lefke’de sakin Imaobong Godwin AKPAN (K-42), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15.20’de yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.