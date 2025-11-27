Polisten verilen bilgiye göre, 26 Kasım 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında, M.M.Ö (E-40) yönetimindeki araç, güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde seyreden ve Ahmet Paşa Sokağı’na dönmekte olan S.Ö'nün (E-28) yönetimindeki aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıp durdu. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Araç sürücüsü M.M.Ö, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddetmesi üzerine tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.