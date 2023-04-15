Dernek açıklamasına göre, Lefke Belediyesi kapalı çarşısı Bandabuliya’da düzenlenen yemekten önce Şampiyon Melekler için Mevlut okutuldu.

CTP’li vekil Şahali’den dikkat çeken paylaşım CTP’li vekil Şahali’den dikkat çeken paylaşım

Etkinlikte küçük çocuklara dağıtılmak üzere bağışçılar tarafından verilen oyuncaklar da hediye edildi.