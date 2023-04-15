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Etkinlikte küçük çocuklara dağıtılmak üzere bağışçılar tarafından verilen oyuncaklar da hediye edildi.

Dernek açıklamasına göre, Lefke Belediyesi kapalı çarşısı Bandabuliya’da düzenlenen yemekten önce Şampiyon Melekler için Mevlut okutuldu.

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