35.yıl etkinlikleri kapsamında 24 Şubat Salı akşamı Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen “Cozy Jazz Night” konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Saat 19.30'da resepsiyonla başlayan etkinlik saat 20.00'deki orkestra konseri ile sürdü. Hüseyin Altan’ın solistliğinde caz klasiklerinden sevilen eserlerin dinleyiciyle buluştuğu gecede sanatçılar muhteşem performanslarıyla sanatseverlerin beğenisini topladı. Tenor Madness, On The Sunny Side of the Street, Douce Ambiance, After You’ve Gone, The Way You Look Tonight gibi parçaların icra edildiği gecede 5 kişilik orkestra müzikseverlerden büyük alkış aldı.

