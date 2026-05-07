Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde satışa sunulan bakım kreminin, kimliği meçhul bir şahıs tarafından alınıp kasada ödeme yapılmadan market dışına çıkarılmak suretiyle çalındığı tespit edildi. Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.C. (K-44) tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Sokak’ta ise bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ile birlikte içerisinde muhafaza edilen toplam 860 Sterlin ve 2.000 TL nakit paranın kimliği meçhul şahıs/lar tarafından bulunarak alınıp çalındığı belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen A.A.Y.M. (E-26) tespit edilerek tutuklandı.

İskele’de ise faaliyet gösteren bir işletme önünde, bir şahsın kullanımındaki araç içerisinde muhafaza edilen para cüzdanı ile birlikte içerisindeki 4.000 TL nakit para, kimlik kartları ve sürüş ehliyetinin kimliği meçhul şahıs/lar tarafından çalındığı tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada S.J.H. (K-43) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmaların devam ettiği bildirildi.