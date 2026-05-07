Polis'ten verilen bilgiye göre, Dörtyol’da Ağıllar bölgesinde, bir şahsa ait ağılda bulunan konteyner yapı içerisinde, elektrik panosundaki akımın yüklenip kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, hasar meydana geldi.
- Kuru otlar, zeytin ve narenciye ağaçları yandı
Aydınköy’de Yeni Livadya bölgesinde meydana gelen yangında ise; üç dönümlük alan içerisindeki kuru otlar, 5 adet zeytin ağacı, 8 adet narenciye ağacı, muhtelif sayıda meyve ağacı fidanı ile damlama lastikleri yandı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.