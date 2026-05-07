Banka üst düzey yetkilileri ile KTEZO başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Banka Genel Müdürlük Binasında toplanmışlardır. Banka Yönetim Kurulu Başkanı Ecem Topaloğlu, Genel Müdür Ahmet Özorun, Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Selkan ve KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç ile KTEZO Koordinatörü Hürrem Tolga işbirliklerinin esnaf ve zanaatlarların finansman ihtiyaçlarına katkısını ve bu işbirliklerinin devamı hususunda dilek ve temennilerini dile getirmişlerdir.

Banka Yönetim Kurulu Başkanı Ecem Topaloğlu, ile KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç arasında imzalanan protokol kapsamında, KTEZO üyesi küçük esnaf ve zanaatkarlara uygun koşullarda kredi finansman desteği sağlanacaktır.

Program kapsamında;Azami 10,000 Euroya kadar 36 ay vadeli kredi kullandırılacaktır.

Faiz desteği, ödeme planına uygun ve düzenli ödeme yapan tüm müşterilere sağlanacaktır.

Kredi başvuruları Kıbrıs Vakıflar Bankası’nın ülke geneline yayılmış onbir şubesine yapılabilecektir.

Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. olarak, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olan küçük esnaf ve zanaatkârlarımızın yanında olmaya devam ediyor; üretimi, istihdamı ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz.