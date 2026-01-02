-Özel Haber-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde yeni yıl kutlamaları, polis ekipleri ve belediye çalışanlarının 24 saat süren özverili çalışmaları sayesinde huzur ve güven ortamında geçti.

Polis yetkilileri, yılbaşı gecesi ülke genelinde görev başında oldu ve olası olumsuzluklara karşı anında müdahale edebilmek için hazır bekledi. Ülke genelinde devriye ve denetimler gece boyunca aralıksız sürerken, vatandaşların güvenliği ve huzuru öncelikli görev olarak ele alındı.

Belediye ekipleri de vatandaşların yılbaşı gecesini güvenli ve sorunsuz geçirmesi için yoğun çaba gösterdi. Temizlik, bakım ve altyapı hizmetlerinin kesintisiz yürütüldüğü gecede, açık olan sosyal ve kültürel alanlarda düzenlemeler yapıldı. Özellikle caddeler, meydanlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde belediye ekipleri sürekli hazır bulundu.

Alışılmış hareketlilik yok oldu…

Yeni yıl coşkusunun ardından ise Lefkoşa’da sokaklar adeta boş kaldı. 31 Aralık gecesi yeni yılı kutlayan vatandaşlar, yılın ilk gününde dinlenmeyi tercih ederek günü büyük ölçüde evlerinde geçirdi. Yılbaşı gecesinin yorgunluğunu evlerinde atan halkın dışarı çıkmaması, kentin birçok noktasında alışılmış hareketliliğin yerini sessizliğe bırakmasına neden oldu.

Soğuk hava koşulları ve etkili olan şiddetli fırtına da sokakların boş kalmasında önemli bir etken oldu. Bu durum, Lefkoşa’da yılın ilk gününün sakin ve huzurlu bir atmosferde geçmesine yol açtı. Normalde kalabalığıyla bilinen bölgelerde dahi gün boyunca sessizlik hâkimdi.

Zahra Sokak bomboştu…

Lefkoşa’nın sevilen ve en yoğun bölgelerinden biri olan Zahra Sokak, dün adeta bomboştu. Hafta içi ve hafta sonları vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sokakta, kafe ve barların büyük bölümünün kapalı olması nedeniyle herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Genellikle günün her saati kalabalık olan Zahra Sokak’ta sessizlik dikkat çekti.

Selimiye Meydanı’nda sadece rüzgar sesleri vardı

Benzer bir sakinlik Selimiye Meydanı’nda da yaşandı. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin yeni yıl kutlamaları sırasında hınca hınç dolan meydan, yılın ilk gününde sessiz ve sakin bir görüntü sergiledi. Meydanda insan kalabalığı yerine yalnızca rüzgârın sesi yankılandı.

Büyük Han’a turistler ilgi gösterdi

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri olan tarihi Büyük Han da yeni yılın ilk gününü sakin geçirdi. Büyük Han’da açık olan bazı mekânlar turistleri ağırlamaya devam etse de, her zaman alışık olunan yoğun kalabalık bu kez gözle görülür şekilde yoktu.

Dereboyu’nda araç geçişleri tek tüktü!

Kentin en işlek bölgelerinden biri olan Dereboyu Caddesi’nde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Normalde yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı cadde, yılın ilk gününde adeta “in cin top oynuyor” dedirtecek kadar sakindi. Cadde üzerinde araç geçişlerinin de oldukça sınırlı olduğu gözlendi.

Metehan, sakin bir gün geçirdi

Uzun araç kuyruklarının sıkça oluştuğu Metehan Kara Sınır Kapısı’nda da dün sakinlik hâkimdi. Yoğunluğun yaşanmadığı sınır kapısında, karşılıklı geçişlerin rahat ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Lefkoşa’da dingin atmosfer…

Yeni yılın ilk günü, kutlamaların ardından gelen dinlenme isteği ve olumsuz hava koşullarının da etkisiyle Lefkoşa genelinde sakin, sessiz ve dingin bir atmosferle geride kaldı.